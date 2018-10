Il Centro: “Pillon sfida Bucchi e va a caccia della vetta”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“Pillon lancia la sfida a Bucchi e va a caccia della vetta”, così titola Il Centro in prima pagina in vista della sfida di quest'oggi fra Pescara e Benevento. All'adriatico di scena la corazzata sannita. L'allenatore biancoazzurro alza la guardia: “Affrontiamo i più forti della Serie B”. In attacco con Capone e Antonucci out c'è il rilancio di Monachello dal primo minuto.