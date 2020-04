Il Centro: "Ritiri e tamponi, il Pescara si interroga sulla ripartenza"

"Ritiri e tamponi, il Pescara si interroga sulla ripartenza" scrive Il Centro in edicola quest'oggi. Il ds Repetto: "Solo noi e 3-4 abbiamo strutture idonee per la possibile ripartenza del campionato. Il protocollo sanitario è difficile da applicare per la Serie B". Ritiri, tamponi e tante incognite per il campionato cadetto.