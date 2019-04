© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Sottil illude il Pescara, poi il pari del Verona", scrive Il Centro in prima pagina. Finisce 1-1 la sfida fra Pescara e Verona. Biancazzurri in vantaggio con Sottil nel primo tempo, il pareggio dei veneti nella ripresa con Faraoni. La squadra di Pillon conserva il terzo posto. Mercoledì la B tornerà in campo, ma il Pescara osserverà un turno di riposo.