Il Centro sul Pescara: “Alla fine spunta Crecco”

Edinson Cavani, vincitore del Golden Foot 2018 a Montecarlo, ha parlato così dal palco dell'evento: "Futuro al Napoli? In questi anni di carriera, ho capito che si parla tanto. Mi fa tanto piacere essere qui, mi emoziono tra così tante leggende. Sono davvero orgoglioso di essere qui,...

Milan, Abate: "Dieci anni di orgoglio. Manca poco per tornare grandi"

Inter, Joao Mario arma in più: in estate rifiutati due club

Milan e Juve, idea Savic per la difesa: può lasciare l'Atletico

Batistuta: "Io in dirigenza alla Fiorentina? Oramai è tardi"

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 30 ottobre

Verde incanta: Ronaldo in estasi. Nuova linfa per il calcio italiano

Damiani: "Milan, se Bakayoko non cresce ci sarà mercato"

Napoli, tre gol in tre partite: Mertens reclama il ruolo di bomber

Serie A, Sky o DAZN? La programmazione televisiva integrale per il 2018

Milan, Leonardo: "Risultati in linea con le aspettative. Mercato? Vedremo"

Allegri sulla Champions: "C'è una candidata forte per la finale: il Barça"

Alla fine spunta Crecco e arriva un buon punto”, così nelle pagine sportive Il Centro commenta il pareggio ottenuto dal Pescara in casa del Cosenza. “Un errore di Fiorillo spalanca la strada al vantaggio dell'ex Maniero, il pareggio in zona Cesarini con l'ex laziale e la complicità del portiere. - si legge ancora – I biancoazzurri ripartono con un pari da Cosenza e conservano la vetta della classifica grazie anche al ko del Verona ad Ascoli”.

