Il Centro sul Pescara: "Melegoni: 'soffro per la mia Bergamo'"

Tutti nelle proprie abitazioni. Non fanno eccezione i giocatori del Pescara tra i quali, però, ve n'è uno con più pensieri degli altri. A tal proposito Il Centro, nelle pagine sportive, titola così: "Melegoni: mi alleno in casa. Soffro per la mia Bergamo. Giorni surreali, a Benevento non si doveva giocare". A parlare è Filippo Melegoni, centrocampista classe '99, cresciuto nel vivaio dell'Atalanta.