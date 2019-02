Il Centro sul Pescara: “Operazione rilancio. Pillon cambia”

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Spazio al momento negativo in casa Pescara, ancora senza vittorie nel nuovo anno, su Il Centro in edicola che titola: “Operazione rilancio, Pillon cambia”. Il tecnico per invertire la rotta sta pensando di accantonare il 4-3-3 marchi di fabbrica della prima parte di stagione per passare al 4-3-1-2 con Marras alle spalle delle due punte. Ma c’è anche la tentazione 3-5-2.