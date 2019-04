© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il botta e risposta sul modulo al termine della vittoria in extremis contro il Palermo in casa Pescara si prova a ricomporre la frattura come titola Il Centro in edicola: “Pescara, prove di disgelo. Sebastiani va da Pillon”. “Il presidente segue l’allenamento, segnali di pace col tecnico dopo le polemiche. - si legge ancora – Ad Ascoli si torna al 4-3-3 con Sottil in attacco. Brugman in forse, Del Sole ko”.