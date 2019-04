© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Spazio al Brescia fra presente e futuro su Il Giornale di Brescia che apre la propria pagina sello Sport con le foto di Cellino, Corini, Tonali e Balotelli titolando: “Le grandi manovre”. “Domenica da sorriso per il Brescia che resta solo in testa alla classifica in virtù della sconfitta del Lecce a Cremona. E intanto guarda al futuro. - si legge ancora – Cellino blinda Tonali, Balotelli manda segnali anche alla Curva Nord”. All’interno le parole del presidente lombardo: “Giù le mani da Tonali. Non ho fissato alcuna cifra e già respinto trattative. Siamo tutti concentrati solo sul sogno della Serie A”. Intanto Balotelli via social elogia la tifoserie bresciana scrivendo “Ve lo meritereste” a corredo della foto della cruva.