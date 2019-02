© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Brescia inarrestabile, ora è in fuga", si legge sulla prima pagina de Il Giornale di Brescia. Dodicesima vittoria per le Rondinelle: battuto il Crotone per 2-0 grazie ad un autogol di Molina e al centro numero 22 in stagione di Donnarumma. Ora la squadra di Corini è ufficialmente in fuga.