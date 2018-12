© foto di Ospite

Il Giornale di Sicilia di questa mattina apre in prima pagina con la vittoria dei rosanero contro il Cittadella titolando: "Palermo City, buona la prima". Inizia il nuovo corso british: la squadra conquista tre punti e si laurea campione d'inverno. Decide una rete di Falletti che segna in avvio di secondo tempo. In tribuna anche il nuovo ad Facile in rappresentanza degli inglesi. Le seconde sono a 5 punti di distanza. Stellone a fine partita: "Siamo stati fortunati, non meritavamo di vincere".