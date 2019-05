Il Mattino di Padova: "Bonetto, il giorno della verità"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Ieri Carpi, oggi Padova. Continuano le giornate decisive per il futuro delle due società retrocesse in Serie C. In queste ore, infatti, si terrà il tanto atteso confronto fra Roberto Bonetto e Joseph Oughourlian per il passaggio delle quote azionarie del club biancoscudato. Il Mattino di Padova titola, a tal proposito: "Bonetto, il giorno della verità Il Padova aspetta un po’ di luce".