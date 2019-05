Il Mattino di Padova: "CIttadella da favola, è finale per la A"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Cittadella da favola, grande impresa a Benevento ed è finale per la A", scrive Il Mattino di Padova in prima pagina. Il Cittadella può sognare ancora. La frittata sembrava fatta dopo la partita d'andata persa in casa con il Benevento. Serviva una grande impresa sul campo dei campani ed i granata hanno estratto dal cilindro una partita spettacolare. Le tre reti firmare da Diaw, Panico e Moncini mettono ko i sanniti e permettono al Cittadella di andare a giocare la finalissima per la serie A.