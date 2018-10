Il Mattino di Padova: “Col Pescara servono i tre punti”

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Questa sera la giornata di Serie B si chiuderà con la sfida dell'Euganeo fra il Padova e il Pescara due squadre che vivono momenti opposti: i biancoscudati infatti non vincono da tre gare, mentre gli abruzzesi non hanno mai perso e puntano a scavalcare l'Hellas in vetta alla Serie B. Il Mattino di Padova dedica alla partita un box alto in prima pagina sottolineando il momento delicato della squadra di Bisoli: “Col Pescara servono i tre punti”.