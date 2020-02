vedi letture

Il Mattino (ed. Benevento): "Patto con Inzaghi per sfatare il tabù Entella"

Il Benevento capolista della B si prepara a sfidare la Virtus Entella. "Benevento-Inzaghi: patto per sfatare il tabù Entella" è il titolo de Il Mattino (ed. Benevento) in edicola oggi. Giallorossi a caccia del blitz in Liguria, accompagnati da oltre 250 tifosi, per sfatare il tabù Entella, mai battuto nelle 4 precedenti sfide. Insigne e Sau a supporto di Moncini nel 4-3-2-1 di Inzaghi.