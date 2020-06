Il Mattino (ed. Benevento) sulle mosse di Inzaghi: "L'arma Moncini"

Il Mattino (ed. Benevento) in edicola questa mattina dedica all'interno, a pagina 27, uno spazio alla squadra di Filippo Inzaghi con il titolo seguente: "L'arma Moncini". Il tecnico vuole il blitz a Cremona e si affida al bomber ex SPAL. Viola non al top, l'allenatore valuta l'opzione 4-4-2 con Improta. Kragl e Insigne in corsa per una maglia sulla fascia destra. Oggi conferenza allo stadio, poi la partenza in aereo da Napoli.