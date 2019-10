Il Mattino (ed. Salerno): "Ventura in Laguna, niente scherzi"

© foto di Carlo Giacomazza/tuttosalernitana.com

"Salernitana in Laguna. Ventura niente scherzi": così titola Il Mattino nella sua edizione di Salerno. Oggi in campo la Salernitana in casa del Venezia, fischio d'inizio alle ore 15. I veneti hanno conquistato 9 punti sin qui, la Salernitana di Ventura invece è seconda con 14 punti, insieme a Perugia, Empoli e Crotone. Grande sfida in Laguna, Ventura vuole lanciare l'inseguimento al Benevento capolista.