© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Punto sul mercato della Salernitana sulle colonne de Il Mattino. "Addio Schiavi: va a Cosenza. Ora servono tre innesti" è il titolo scelto dal quotidiano campano per analizzare le trattative del club del presidente Lotito. "Si accelera per Cerci - si legge -. In difesa si stringe per Jaroszynski ma resta viva anche la pista Bianchetti. Orlando in partenza".