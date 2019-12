Il Mattino: "Al Benevento basta mezz'ora"

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Il Mattino in edicola oggi si sofferma sulla vittoria dei sanniti contro il Trapani. "Al Benevento basta mezz'ora" scrive il quotidiano in edicola oggi. Una grande prova della squadra di Inzaghi che batte il Trapani con il punteggio di 5-0. Giallorossi in vantaggio con Coda, poi il raddoppio di Viola. Nella ripresa segna Sau e la chiude Viola con una doppietta (un gol da centrocampo).