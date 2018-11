Il Mattino: "Benevento a caccia del riscatto". Bucchi sulla graticola

C'è grande attesa per River Plate-Boca Juniors, finale di ritorno della Copa Libertadores 2018 (la Champions League del Sudamerica). Il derby di Buenos Aires è un grande classico del calcio mondiale e per questo BTSport, emittente inglese, ha stilato la TOP11 della storia sia dei...

Copa Libertadores, l'All-Star Best di River Plate-Boca Juniors

Palermo, Haas: "Abbiamo giocato meglio, delusi per il risultato finale"

Le pagelle del Palermo - Rajkovic decisivo, in ombra Nestorovski

Cittadella, Scaglia out a causa del rinnovo del contratto

Perugia, Nesta chiama 23 giocatori per la sfida con il Benevento

Serie B, 13° Giornata - Pescara ad Ascoli per la vetta, derby a Crotone

Giornale di Brescia: "In Laguna un Brescia col il vento in poppa"

Gazzetta di Modena: "Carpi in campo a Padova: è già sfida salvezza"

Il Centro: "Pescara pronto per il derby. E i tifosi si mobilitano"

Cremonese, Rastelli: "A Lecce per la prima vittoria in trasferta"

Ascoli, Lovato: "Vivarini a lavoro sui dettagli in vista del Pescara"

Venezia-Brescia, formazioni ufficiali: Zenga sceglie Vrioni in attacco

Livorno, striscione dei tifosi: "Spinelli lascia per sempre questa società"

"Benevento a caccia del riscatto" è il titolo che Il Mattino propone quest'oggi per presentare il match del Vigorito fra gli uomini di Cristian Bucchi e il Perugia di Alessandro Nesta. "Bucchi si gioca la panchina nella sfida contro la sua ex squadra - scrive ancora il quotidiano partenopeo -. Tra i pali Montipò, davanti con Coda e Buonaiuto spazio a Ricci".

