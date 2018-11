Il Mattino: "Benevento all'esame da grande". Ora c'è il Palermo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Superato l'ostacolo Perugia, che ha dato nuova sicurezza alla panchina di Cristian Bucchi, il Benevento si prepara ad un'altra sfida di alta classifica. "Benevento all'esame da grande" è il titolo che Il Mattino propone in vista del match in casa del Palermo in programma nel prossimo turno di campionato. "Bucchi - si legge ancora - ritrova Maggio e Costa per la supersfida del 'Barbera'".