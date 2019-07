Il Mattino: "Benevento, altro colpo". Intesa con Schiattarella

Colpo in arrivo per il Benevento. Come riporta Il Mattino sulle sue pagine dedicate allo Sport il ds Pasquale Foggia avrebbe trovato l'accordo con Pasquale Schiattarella, centrocampista della SPAL.

Ancora da definire, come evidenziato dal ds estense Davide Vagnati ai nostri microfoni , l'accordo fra i club per il cartellino del centrocampista.