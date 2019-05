© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Ultimo match di campionato per il Benevento di Cristian Bucchi già certo del quarto posto in campionato. Una situazione, quella dei sanniti, che trasforma la gara contro il Brescia in un vero e proprio test in chiave playoff. Questo è quanto analizza Il Mattino in edicola quest'oggi, scrivendo anche: "Sabato gli ultimi verdetti in chiave spareggi. Bucchi conoscerà le potenziali avversarie. Rebus formazione, in sette a rischio diffida. Maggio, Del Pinto e Ricci ancora out".

Sempre per la gara del Rigamonti si proporrà anche una sfida fra bomber: Massimo Coda e Alfredo Donnarumma, rispettivamente capocannoniere e vice della Serie cadetta. Due giocatori che hanno anche un passato in comune alla Salernitana