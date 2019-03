Il Mattino: "Benevento, Bucchi punterà sui big"

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Sfida ad Ascoli per il Benevento di Cristian Bucchi. Per analizzare il match del Del Duca Il Mattino ha titolato sulle sue pagine sportive: "Benevento, Bucchi punterà sui big". "Il tecnico li schiererà sempre nel rush finale. Ad Ascoli con la qualità di Viola e Buonaiuto. In difesa l'ipotesi del passaggio a 4 dopo la vulnerabilità delle ultime gare"