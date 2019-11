Il Mattino: "Benevento carico. Duello in mediana"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Benevento a lavoro per preparare la sfida d'alta classifica contro il Crotone. Il Mattino fa il punto sulla formazione di Filippo Inzaghi nel pezzo dal titolo: "Benevento carico. Duello in mediana". "Testa a testa tra Hetemaj e Schiattarella - si legge - in corsa per una maglia con il Crotone. Inzaghi monitora anche la tenuta di Kragl se non è al top pronta l'alternativa Insigne"