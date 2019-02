Il Mattino: "Benevento, Coda non basta"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Benevento, Coda non basta", scrive Il Mattino nelle sue pagine sportive. Il bomber dei sanniti sblocca la gara nella ripresa, ma una magia di Kragl regala al foggia in 10 il gol del pari. Tensione nel primo tempo quando la gara viene sospesa momentaneamente per il lancio di petardi nel settore ospiti.