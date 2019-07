© foto di Giacomo Morini

"Coppa: Monza o Alessandria" è il titolo scelto da Il Mattino all'indomani del sorteggio del tabellone di Coppa Italia per il Benevento. La formazione sannita "affronterà la vincente tra le due in Tim Cup. L'esordio nel secondo turno in nottura al 'Vigorito'".

Spazio anche al mercato con l'arrivo di Marco Sau: "Supera le visite mediche - si legge sull'ex Cagliari e Samp -: firma il contratto, oggi con la squadra. Ok anche Manfredini, attesa per l'annuncio di Schiattarella".