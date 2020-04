Il Mattino: "Benevento, D'Angelo: "Inzaghi aprirà un ciclo"

vedi letture

"Inzaghi aprirà un ciclo". Titolo de Il Mattino e parole di Maurizio D'Angelo, allenatore in seconda del Benevento dei record in Serie B. Con il quotidiano campano che, nel resto della titolazione nella sezione sportiva quest'oggi in edicola, scrive così: "Il vice di SuperPippo, D'Angelo: 'Il tecnico un vulcano di idee. Ha puntato subito sulla difesa bunker per centrare l'obiettivo. Situazione surreale, non è stato facile fermarci sul più bello ma la A è un merito sportivo che non può essere sovvertito".