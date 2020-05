Il Mattino: "Benevento, esami medici quasi completati. Lunedì si riparte"

vedi letture

Una lunga titolazione per la capolista. Il Mattino oggi in edicola titola così sulla prima della classe in Serie B: "Benevento, ripresa a metà. Nel vertice di Lega B società compatte sul ritorno in campo ma attenderanno altri dieci giorni dall'ok al nuovo protocollo. La squadra di Inzaghi ha già quasi completato gli esami. Lunedì allenamenti individuali al 'Vigorito' e all''Imbriani'".