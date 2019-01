© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Benevento, grane Puggioni e Costa" è il titolo scelto da Il Mattino per fare il punto sull'attualità in casa Sannita sul fronte mercato. "Il portiere rischia la separazione in casa - si legge -. Nodo cessione anche per il difensore. Sfumano Ceravolo e Ciano, rebus Krajnc. La punta Armenteros disposta a restare. Foggia sarà a Milano per definire le ultime operazioni in uscita e cogliere al volo eventuali occasioni per colpi last minute".