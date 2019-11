© foto di Carlo Giacomazza/tuttosalernitana.com

Pareggio con proteste per il Benevento. La squadra di Inzaghi non è andata oltre l'1-1 a Castellammare contro la Juve Stabia. Questo il titolo dell'edizione odierna de Il Mattino: "Benevento in frenata ma primato blindato. Inzaghi: rosso assurdo".