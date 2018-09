© foto di Federico Gaetano

Vigilia di campionato per il Benevento di Cristian Bucchi. Domani c'è il Venezia al 'Penzo' e Il Mattino titola "La vigilia dei dubbi". "Difesa e mediana - si legge -, gli infortuni limitano le scelte dell'allenatore. Nel reparto offensivo sono in sei a giorcarsi un posto nel tridente. Antei probabile convocato, Del Pinto in forma si candida a titolare".