© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Ora il sogno è Tosca". Questo il titolo che Il Mattino, in edicola quest'oggi, dedica al suo interno, a pagina 30, al Benevento nella sua edizione locale. Il difensore romeno gradisce il ritorno, ma non è facile strapparlo al Gaziantepspor. Totti a sorpresa - si legge - nel ritiro del "Mancini" in visita all'ex compagno di Nazionale Inzaghi ed al ds Foggia.