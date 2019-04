Il Mattino: "Benevento punta all'en plein da A"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Benevento punta all'en plein da A" è il titolo che Il Mattino propone quest'oggi in edicola per quanto riguarda la sua edizione dedicata alla città sannita. "Bucchi - si legge - proverà a sfatare il tabù Palermo e vincere le restanti 5 gare nel rush finale. Domenica missione sorpasso e Lecce nel mirino".