Il Mattino: "Benevento punta su Coda e Insigne"

Big match in casa dell'Hellas per il Benevento di Cristian Bucchi. "Benevento punta su Coda e Insigne" è il titolo de Il Mattino in vista della sfida d'alta classifica. "Ieri seduta a porte aperte in vista dell'Hellas - si legge -. Il tecnico rispolvera il tandem d'attacco. Rebus Viola, per lui lavoro differenziato ma dovrebbe scendere in campo lunedì".