Il Mattino, Benevento: "Schiattarella giallorosso". Accordo fino al 2022

© foto di Federico Gaetano

"Schiattarella giallorosso" è il titolo che Il Mattino ha scelto per aprire le pagine sportive della sua edizione dedicata alla città di Benevento. "Ufficializzato il quarto acquisto. Arriva a costo zero - si legge -, per lui contratto fino al 2022. Inzaghi lo testa subito nell'allenamento in famiglia. Probabile un suo impiego già nel match con il Cittadella".