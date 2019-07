Il Mattino, Benevento: "Schiattarella più vicino"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Altro colpo in entrata che si avvicina per il Benevento. Come riporta Il Mattino Pasquale Schiattarella è sempre più vicino alla maglia dei sanniti. "Passi avanti per sbloccare l'impasse con la SPAL da parte dell'entourage del centrocampista".

Per quanto riguarda le altre operazioni occhi puntati su Jacopo Segre: "Trattativa con il Toro. Ipotizzata anche la cessione di Montipò ai granata".