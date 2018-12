Il Mattino: "Benevento spuntato. Scatta l'allarme gol"

© foto di Insidefoto/Image Sport

"Benevento spuntato. Scatta l'allarme gol" è il titolo de Il Mattino per quanto riguarda la formazione di Cristian Bucchi. "Nessuna rete nelle ultime tre di campionato dopo il filotto di 12 match sempre a segno - scrive il quotidiano campano -. Maggio e Viola i regali di Natale per Bucchi. Il tecnico spera nei recuperi per ripartire".