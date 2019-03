© foto di Insidefoto/Image Sport

"Carica Benevento, assalto alla vetta", scrive Il Mattino nelle sue pagine interne. Obiettivo avvicinare il Brescia sconfitto ieri dal Cittadella. Squadra in ritiro per le due trasferte di fila. Bucchi: "La gara con il Livorno sarà una finale, qualità ed intensità per battere i toscani".