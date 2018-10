Il Mattino: "Di Gennaro regista. Chance al talento"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Domani per la Salernitana è in programma l'impegno interno contro il Livorno e Il Mattino mette in evidenza i punti forti della formazione di Stefano Colantuono. "Di Gennaro regista. Chance al talento" titola il quotidiano campano che poi scrive: "Mazzarani destinato alla panchina, anche Di Tacchio deve tirare il fiato. Sulle fasce esterno Casasola e Vitale, dentro Djavan Anderson e Raffaele Pucino".

Si parla anche dell'attacco della Salernitana nel pezzo "Attacco da paura. Anche senza bomber". "Alla prestanza fisicia di Bocalon e Djuric si aggiungono le invenzioni del gruppo".