Il Padova si avvicina alla retrocessione. L'Ascoli ha battuto ieri i biancoscudati, mentre Il Mattino di Padova titola in prima pagina: "Padova, un piede in C. Punto prezioso per il Cittadella". La formazione di Venturato, infatti, ha pareggiato 1-1 a Venezia restando a stretto contatto con la zona playoff.