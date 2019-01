Il Mattino: "Flop Salernitana, il Lecce va"

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

"Flop Salernitana, il Lecce va", scrive Il Mattino nelle sue pagine interne. All'Arechi passano i salentini che indirizzano subito la gara con le reti nel primo tempo di Mancosu e Palombi. I granata provano a rientrare in partita a 20 minuti dalla fine con Anderson, ma non basta per il pareggio.