© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

"Grinta Gregucci. Tutti sulla corda" è il titolo scelto da Il Mattino per raccontare l'attualità di casa Salernitana in vista della gara contro il Livorno. "L'allenatore in ritiro lavora sulla difesa a tre. Di Tacchio acciaccato ma non salterà Livorno. A San Gregorio girandola di coppie in attacco. In difesa Migliorini viaggia verso la conferma".