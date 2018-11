Il Mattino: "Il Benevento crolla nel finale"

“D’Aversa ha creato un gruppo importante, Gervinho sta facendo un grande campionato ma i meriti vanno al mister che è protagonista di un ottimo lavoro e i calciatori lottano l’uno per l’altro”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente Pino Calabria, intermediario che ha portato Gervinho al...

Sampdoria, Linetty: "Siamo venuti qua per vincere"

Dall'Inghilterra: "Juve pronta ad offrire una stella per arrivare a Pogba"

Le pagelle dell'Inter - Sant'Handanovic non basta, Asamoah il peggiore

Empoli, Antonelli: "Vincere per dare una svolta, vogliamo fare bene"

Udinese, Pradé: "Velazquez ha il supporto della società, tifo per lui"

Inter, Spalletti: "Se vinci poi scateni invidia e cattiveria. In Italia è così"

Milan, non si molla Benatia: possibile prestito a gennaio

"Il Benevento crolla nel finale, pari del Carpi", titola così Il Mattino dopo lo spettacolare 2-2 fra Carpi e Benevento. La squadra di Bucchi, in vantaggio di due reti, viene raggiunta nel finale.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy