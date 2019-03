© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Si parla del centrocampo del Benevento sulle pagine dedicata alla città sannita de Il Mattino. "Il Benevento vola. Svolta in mediana" è il titolo scelto dal quotidiano che poi scrive: "Il tandem Improta-Buonaiuto si è rivelato essenziale nel passaggio dal 4-3-3 al 3-5-2. Lunedì potrà contare su Antei in difesa. Rebus sulle fasce. Corsa a tre per due maglie. Di Chiara e Tello sempre a rischio".