Il Mattino: "Juve Stabia-Entella, pari con rissa: gialloblù identificati, una denuncia"

"Juve Stabia-Entella, pari con rissa: gialloblù identificati, una denuncia". Succede di tutto nel post-partita di ieri, con Il Mattino che prova a chiarire nel dettaglio la dinamica: "Finisce in rissa Juve Stabia-Virtus Entella, con tre persone identificate, un collaboratore dello staff tecnico di Fabio Caserta denunciato a piede libero, e un calciatore della formazione ligure - Coppolaro, ndr - in ospedale per farsi refertare". Partita che, per la cronaca, si era conclusa uno a uno, in un clima di assoluta tensione.