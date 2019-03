© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

"Ko giusto. Team inguardabile" è il titolo che Il Mattino ha scelto per raccontare il match di ieri del Benevento perso in casa del Livorno. Le parole utilizzate sono quelle dello stesso tecnico sannita Cristian Bucchi nel dopopartita. "Errori incredibili - afferma ancora l'allenatore - palleggio impossibile. Avevo un uomo in più a centrocampo ma non siamo mai riusciti a sfruttarlo"