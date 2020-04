Il Mattino: "La bufera passerà, nessuno potrà negare la A al Benevento"

Venti punti di vantaggio sulla seconda in classifica, comunque promossa, ventidue sulla terza, prima delle escluse. Il Benevento, in Serie B, ha dominato per tutta la stagione e adesso rischia, in maniera incredibilmente beffarda, di non ptoer vedere la Serie A a causa dell'emergenza coronavirus. A tal proposito Il Mattino ha contattato Lorenzo Pinamonte, ex attaccante del team campano,che ha rilasciato un'intervista, presente nelle pagine interne del quotidiano, dal titolo: "La bufera passerà, nessuno potrà negare la A ai giallorossi".