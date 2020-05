Il Mattino: "La Salernitana in semi-ritiro". Calciatori a casa soltanto per dormire

vedi letture

“La Salernitana in semi-ritiro” è il titolo de Il Mattino per raccontare la ripresa degli allenamenti in casa granata: “La decisione caldeggiata da Ventura: giocatori insieme da colazione a cena, ritorno a casa soltanto per dormire. Pasti comuni consumati nel camping di fronte al Mary Rosy. Tanta acqua e niente sgarri: vigila il nutrizionista”.