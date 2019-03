© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Lotito dice no a Lettieri Jr. 'Non vendo la Salernitana'" è il titolo scelto da Il Mattino per raccontare il botta e risposta fra l'imprenditore Giuseppe Lettieri e Claudio Lotito sul futuro del club granata. "Non abbiamo alcuna intenzione di cedere la società, avendo risorse e competenze per raggiungere gli obiettivi che Salerno e la Salernitana meritano. Vogliamo riportare la squadra in Serie A e speriamo di tagliare presto questo traguardo" sono le parole del numero uno del club campano.