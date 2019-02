© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Il quotidiano Il Mattino oggi in edicola pone in primo piano la gara di quest'oggi contro tra Salernitana e Padova, per la quale la compagine campana non potrà contare sui nuovi acquisti Walter Lopez ed Emanuele Calaiò, che si aggregheranno soltanto domani al gruppo. Arriva però la prima convocazione stagionale per Memolla, mentre Minala va per una maglia da titolare.